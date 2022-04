Chiariello: “Vi spiego perché non esiste nell’idea del Napoli di cambiare Spalletti“

Presente negli studi di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato della situazione e del futuro di Luciano Spalletti

Presente negli studi di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato della situazione e del futuro di Luciano Spalletti: ”Spalletti non ha un contratto di un anno e la società può decidere se rinnovarglielo, ha un contratto pluriennale. E’ una cretinata che possa andare via perchè ha un contratto triennale, in ogni caso ha raggiunto l’obiettivo della Champions e quindi a Spalletti non lo puoi toccare. Si può criticare, ma è sbagliato mettere in discussione il futuro a Napoli di Luciano Spalletti. Non esiste nell’idea del Napoli di sostituire Spalletti. Se poi De Laurentiis parla con Spalletti e si rompono i rapporti come successo con Gattuso è diverso, ma in ogni caso Spalletti aveva la promessa del rinnovo, invece Spalletti ha già un contratto triennale”.