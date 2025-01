Chiariello vota Casadei: "Lo preferisco a Fazzini per questi motivi"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno.

Di seguito le parole di Umberto Chiariello: "Per fare il mercato bisogna avere un minimo di competenze perciò ho detto che il 90% delle notizie sul Napoli erano fasulle. Tra pochi giorni sarà annunciato il rinnovo di Meret, ma non doveva prenderlo l’Inter?

C’è una composizione della rosa che non consente voli pindarici. Il Napoli ha tutti gli slot occupati. Abbiamo preso Scuffet al posto di Caprile ed è stata un'operazione che condivido. Caprile non l’ho mai vista come la prima scelta, anche se è un buon portiere. Il Napoli non punterà su Scuffet per il futuro, ma ad oggi ha l'esperienza giusta, le qualità tecniche ed è amico di Alex Meret. Il Napoli ha un portiere sui pali che si sta affermando nella sua piena maturità e lascio agli stolti le critiche che ha dovuto subire il portiere italiano.

Il Napoli ha preso Hasa e probabilmente prenderà Casadei poiché Fazzini non vuole convincersi a venire a Napoli e gli azzurri non vogliono perdere tempo. Io preferisco Casadei perché ha una struttura fisica superiore, ha un maggior impatto sulla squadra, ha esperienza inglese, è un leader ed è uno dei maggiori talenti del vivaio italiano.

Il Napoli punta su un giocatore di comprovata esperienza come Danilo, che arriverà, e su due giovani di cui uno forse giocherà a Bari e l’altro rinforzerà l’organico del Napoli che è un giovane prospettico e pronto. Casadei ha un bagaglio di corsa e tecnica che può surrogare Anguissa e McTominay se il Napoli vuole mantenere il 4-3-3.

L’unico giocatore che si è un po’ perso è Ngonge che avrà poche opportunità per via della concorrenza. Il Napoli non farà grandi cose sul mercato: prenderà Danilo, Casadei, Hasa e Scuffet e usciranno Caprile, Zerbin, Rafa Marin e Folorunsho. Sembra un mercato minimalista, ma è un mercato incisivo, incidente e funzionale. Serve per fare un girone di ritorno da vertice rimanendo competitivi al massimo.

A Bergamo sono fiducioso poiché il Napoli fuori casa gioca meglio, si sente più a suo agio e commette meno errori. Attendiamo con serenità questo mercato. Vediamo se Conte troverà un modo per far giocare insieme Neres e Kvaratskhelia. Tutti quelli che pensano che il georgiano non serva più al Napoli commettono un errore poiché è il migliore giocatore per distacco di cui possiamo disporre. Conte non è Fonseca: lui i migliori giocatori non li butta via".