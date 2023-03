Chiarugi avvisa il Napoli: "Se Leao è in giornata, diventa irrefrenabile e segna gol incredibili"

L'ex attaccante di Napoli e Milan Luciano Chiarugi ha rilasciato un'intervista a Tuttosport

L'ex attaccante di Napoli e Milan Luciano Chiarugi ha rilasciato un'intervista a Tuttosport per confrontare le due stelle delle squadre, Leao e Kvaratskhelia: "Leao deve sempre avere la convinzione mentale di essere nella giornata giusta, così è irrefrenabile e segna gol incredibili, a differenza di quando invece sbaglia qualcosa di fin troppo facile per lui. Kvaratskhelia si è ambientato subito in Italia e sta facendo la differenza. Sappiamo quanto queste cose contino".