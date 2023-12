Chiellini: "Con Osimhen faticavo, ma ero a fine carriera. Ci fossi stato io, sul gol al Cagliari non saltava"

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus, è intervenuto nel corso di 'Sky Calcio Club': "Quale attaccante mi ha dato più fastidio? Onestamente Lautaro l'ho marcato bene, Osimhen un po' peggio. Facevo più fatica. Ero a fine carriere con tutti e due, dopo l'operazione al ginocchio sul lungo lo soffrivo e non ce la facevo più a tenerlo.

Come si ferma Osimhen? Gli lasci prendere palla incontro, che non è pericoloso. Anche se si gira non mi dà fastidio e quando arriva in area gli sto addosso e non lo lascio respirare. La palla in rete è difficile che entri da sola, i gol li fanno sempre loro, li fa Osimhen non Zielinski in terzo tempo. Se poi segna Politano da 30 metri gli dirò bravo, ma non succede tanto spesso. Nel gol di ieri contro il Cagliari non vedo nessuno vicino a Osimhen, vedo solo due in area e il cross può arrivare solo lì: è un errore. Se ci fossi stato io Osimhen non saltava, con una spallata avrei fatto in modo che non arrivasse al pallone. Io non l'avrei presa, ma non l'avrebbe presa nemmeno lui".