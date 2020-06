Chiellini su CR7: "E' arrivato come uno dei messia del calcio, come Maradona"

Nella sua intervista al Corriere dello Sport, il difensore della Juventus Giorgio Chielllini ha parlato di Ronaldo e delle sensazioni provate dai compagni quando fu acquistato: "Quando è arrivato c'è stato un entusiasmo contagioso, è arrivato il messia, uno dei messia del calcio, come è stato con Pelé e Maradona così è con Cristiano e Messi. Co ha alzato il livello non appena si è presentato, non a caso abbiamo fatto una stagione sensazionale con lo scudetto. Quando hai uno così, devi giocare per lui, inutile nasconderlo".