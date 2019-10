Ciaschini: "Il problema del Napoli è mentale. Atalanta? Gli azzurri faranno un grande partita"

Nella trasmissione Ultim'ora, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex collaboratore di Carlo Ancelotti. Queste le sue parole: "Il Napoli non riesce ad avere una continuità mentale. Credo che nelle partite contro le piccole ci sia un approccio mentale sbagliato.



Mancata cattiveria? L'allenatore sa quello che deve fare. Probabilmente è una cosa insita nelle caratteristiche dei giocatori. In questa squadra ci sono molti giovani che ancora devono crescere sotto il punto di vista della personalità. La squadra produce, a volte è anche un po sfortunata, ma adesso è più semplice per gli avversari togliere tutti gli spazi alla squadra azzurra.



Atalanta? Con l'Atalanta sarà una partita fondamentale. Gli azzurri riemergeranno dal punto del vista del gioco e delle motivazioni. Gli azzurri faranno molto bene".