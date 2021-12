Cirillo: "L'Atalanta sarà più preoccupata, al Maradona ci sarà atmosfera incredibile"

Bruno Cirillo, ex difensore della Reggina, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è primo in classifica, sta facendo qualcosa di straordinario e questi piccoli problemi verranno risolti al più presto. Si affronteranno due squadre che giocano un bellissimo calcio, gli attaccanti stanno facendo benissimo. Secondo me l'Atalanta sarà più preoccupata perché arriva in casa della capolista dove ci sarà un'atmosfera incredibile".