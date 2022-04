Ciro dei The Jackal: "Prima il Maradona era una bolgia, ora sono tutti sommelier del pallone..."

Ciro Priello, componente dei The Jackal, ha parlato a Tuttosport di questo finale di stagione non semplice per il Napoli, sua squadra del cuore

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Ciro Priello, componente dei The Jackal, ha parlato a Tuttosport di questo finale di stagione non semplice per il Napoli, sua squadra del cuore: "Parto da un dato che mi ha colpito: il Napoli ha vinto più partite fuori casa che al Maradona e questo è un dato molto significativo. Negli ultimi tempi ho visto una certa disaffezione di parte della tifoseria nei confronti del club e questo poi si riverbera inevitabilmente sulla squadra. Negli altri anni passati verso la squadra c’era un atteggiamento passionale e di amore incondizionato. Prima lo stadio era una bolgia infuocata per tutti i 90 minuti, ora invece ci sono sugli spalti troppi sommelier del pallone. Ricordo anche di azioni sprecate male anni fa ma con la gente che comunque incitava. Ora invece al secondo errore partono i primi fischi o critiche".