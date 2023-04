City, Guardiola: “Poteva starci un rigore ma il Napoli mi ha impressionato ancora, l’anno prossimo ci riproverà!”

"Adesso si deve dire che il Napoli è una brutta squadra perché è fuori dalla Champions? No".

Dopo il pari con il Bayern Monaco e la qualificazione in semifinale di Champions League, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato anche del Napoli in conferenza stampa: “Quando giochi questa competizione come ha fatto il Napoli, per come ha giocato per tutta la stagione, in modo davvero magnifico, e sei tanto avanti in campionato rispetto al Milan, la gente crede che in Champions sia la stessa cosa. Giocare contro il Milan che ha tanta storia è come giocare contro il Bayern Monaco, non so quanti trofei abbia nella sua bacheca. Ci sono stati Sacchi, Capello, Maldini e Costacurta. Questa è la storia che fa parte di questa competizione, per questo queste squadre sono così forti.

Ieri è stata la stessa storia, 1-0 a Milano, 1-1 lì con un rigore che poteva essere dato, sono margini talmente ristretti che poi fanno la differenza. Adesso si deve dire che il Napoli è una brutta squadra perché è fuori dalla Champions? No, perché io li ho visti ieri e sono rimasto impressionato per come hanno giocato. Sono sicuro che l’anno prossimo il Napoli sarà di nuovo in Champions, perché vincerà il campionato, e ci riproverà”.