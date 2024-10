Clamoroso Aia, Gervasoni a DAZN: “Rigore Roma? Come Di Lorenzo, micro-pestoni non sono rigori!”

vedi letture

"Gli step on foot devono essere chiari per essere puliti in giallo”.

L’ex arbitro e attuale vice commissario della CAN A, Andrea Gervasoni, nel corso della trasmissione 'Open Var' in onda su DAZN, ha parlato degli episodi del turno di Serie A appena terminato concentrandosi su Monza-Roma: "Rigore non dato alla Roma? Entrambi i calciatori guardano in alto, lo riteniamo uno scontro fortuito di gioco. Lo paragoniamo a quello di Di Lorenzo in Napoli-Monza come tipologia.

Riteniamo che l’intervento in Como-Verona sia sotto la nostra soglia, non vogliamo che micro-pestoni siano rigori. Gli step on foot devono essere chiari per essere puniti in giallo”.