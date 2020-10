Clamoroso Barça, Bartomeu si dimette e annuncia: "Approvato ingresso in Superlega"

Il presidente uscente del Barcellona, Josep Bartomeu, ha annunciato in conferenza stampa le sue dimissioni e quelle di tutto il CdA: "Ho ricevuto minacce e insulti, abbiamo sempre agito per il bene del Barcellona e abbiamo guidato il club in uno dei momenti più difficili della storia. Se ne sono lavati le mani, noi volevamo prendere tempo per organizzare al meglio, dal punto di vista della sicurezza, tutte le procedure della votazione, ma non ci hanno ascoltato. Per me ci sono state dichiarazioni e prese di posizioni irresponsabili. Ora lasciamo nelle mani di un comitato di gestione e spero che possa fare bene”

Su una futura Superlega: "Posso annunciare oggi un provvedimento straordinario: ieri il CdA ha accettato i requisiti per partecipare ad una futura Super League Europea per Club. Sarà a disposizione del futuro CdA e dovrà essere approvato se partecipare o meno dall’Assemblea. Abbiamo deciso di partecipare a una futura Superlega europea, che garantirà la sostenibilità economica del club. Abbiamo anche approvato il nuovo format del Mondiale per Club”.