Clamoroso Cassano: "Allegri sarà cacciato dalla Juve e andrà al Napoli"

De Laurentiis ha avuto problemi con tutti gli allenatori: con Sarri, con Ancelotti, ora ha fatto il disastro più grande con Spalletti". Così parla ai microfoni della Bobo Tv uno scatenato Antonio Cassano, che fa una previsione sul prossimo allenatore del Napoli.

"Mi dite quale allenatore accetterà una roba del genere? O un giovane per guadagnare tanti soldi in una piazza bellissima e fare la Champions. Tra i grandi penso che l'unico che possa accettare è Massimiliano Allegri. Sarà cacciato della Juventus e vi farò vedere come va a finire. Per me va al Napoli".