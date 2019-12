Clamoroso Chiellini: "Pallone d'oro? L'anno scorso un furto, il Real decise di non farlo vincere a Cristiano!"

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha parlato a Sky Sport a margine del Gran Galà del calcio italiano: "Cristiano era contento di esserci perché altrimenti non sarebbe venuto. Non vivrà il periodo migliore della sua carriera ma è importante per noi. Il Pallone d'Oro? Il vero furto è stato l'anno scorso quando il Real Madrid ha deciso di non farglielo vincere ed è stato strano. Quest'anno dire chi lo mertiava di più è difficile: sono gusti visto che hanno fatto tutti una grande stagione. Se volevi premiare la Champions c'era Van Dijk, se volevi premiare il lavoro col club il nome giusto era Ronaldo. Poi c'è Messi che fa sempre benissimo col suo Barcellona. Noi comunque siamo fortunati ad averlo in squadra e ce lo teniamo stretto. Il Pallone d'Oro l'anno scorso, secondo la logica, lo avrebbe dovuto vincere Griezmann o Mbappé. Non è stata la stagione di Modric l'anno passato, che forse non aveva fatto neanche la sua migliore stagione di sempre. E' stato un segnale del Real Madrid che non lo voleva dare a Ronaldo".