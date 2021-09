Clamoroso Iannicelli: "Allegri ha aggredito Spalletti come se volesse colpirlo, è intervenuto Agnelli!"

Peppe Iannicelli ha parlato a Campania Sport su Canale 21 del confronto acceso tra Allegri e Spalletti: "Allegri ha aggredito Spalletti, che è una vittima in questa vicenda. L'allenatore della Juve ha aggredito verbalmente e quasi fisicamente il suo collega toscano. Allegri si è avvicinato a Spalletti quasi come se volesse colpirlo. E' stato costretto Agnelli ad intervenire per riportare la calma".