Clamoroso Zazzaroni: "Per me Conte resta, ma se va via il primo nome è Allegri"

vedi letture

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Deejay Football Club', trasmissione in onda su Radio Deejay: "Juve? Non ha sentito nessun altro allenatore perchè c’è una questione che riguarda i dirigenti. Resteranno? Giuntoli voleva Mancini, si era incontrato a Bologna, erano già d’accordo ma con un anno e 4 mesi ma Exor voleva un tecnico da qui a giugno e si è scelto Tudor.

Milan? Hanno chiamato Fabregas, ma ha quote del Como, e nessun altro perché bisogna chiarire la gestione. Napoli? Non mi sembra ci siano le condizioni per l’addio di Conte, spero di no, ma se va via il primo nome per me è quello di Allegri. Se Conte dovesse andar via, ha la Juve quanto il Milan… ma spero resti lì, serve molto a Napoli”.