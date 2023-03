Clementino: "Anno magico per la nostra città. Non vedo l'ora di festeggiare lo scudetto"

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal ha parlato Clementino

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal ha parlato Clementino: “Sono felice che queste iniziative valorizzino la città di Napoli. Con Clemente Russo un’amicizia di lunga data, da quando lo nominai in una mia canzone. Sono felice perché quando si parla di sport fa sempre bene, per il corpo e per la mente, come la mia musica. Sono contentissimo per il Napoli, non vedo l’ora di vedere la squadra alzare lo scudetto.