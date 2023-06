Clerici: "A Napoli il primo giorno mi rubarono la Bmw, la ritrovai due giorni dopo con le scuse"

Sergio Clerici, ex attaccante di Napoli, Lazio e non solo, ha ripercorso la sua carriera in un'intervista a La Gazzetta dello Sport

Sergio Clerici, ex attaccante di Napoli, Lazio e non solo, ha ripercorso la sua carriera in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, compresa la fase napoletana: "Napoli una città incredibile. Vi racconto il mio primo giorno lì: parcheggio la Bmw, vado a fare qualcosa, torno e la macchina non c’è più, me l’hanno rubata. Lo dico alla società e un giovane si incarica delle ricerche. Credo che abbia passato la notte nei vicoli, non lo so. Due giorni dopo mi ha riconsegnato l’automobile, con le scuse di chi l’aveva portata via: “Non sapevano che fosse la tua”".