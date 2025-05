Il Napoli su Lookman, Pià: "Sarebbe colpo straordinario! Può esaltare la piazza di Napoli"

vedi letture

Inacio Pià, agente di calciatori ed ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lookman sarebbe un colpo straordinario per il Napoli, ha sempre fatto la differenza in Serie A. Ha avuto pochissimi momenti di difficoltà, poi è un giocatore che può esaltare la piazza di Napoli. Se giochi più competizioni devi avere una rosa all’altezza perchè se c’è bisogno di far rifiatare qualcuno hai bisogno di alternative valide. Il Napoli ha avuto solo il campionato da pensare ed è riuscito a tenere una classifica importante, ma dall’anno prossimo cambia la musica e sarà necessario integrare la rosa con altri calciatori di livello.

De Bruyne? Mi ha sempre impressionato nel suo percorso per la facilità di mandare in porta i compagni e di far goal. Poi ha un carisma importante, è un leader silenzioso e se il Napoli facesse un colpo del genere farebbe qualcosa di spettacolare. Il Napoli ha le possibilità di fare un colpo del genere, a Napoli è passato un certo Mertens ed ora c’è Lukaku, entrambi suoi compagni di nazionale. Loro possono essere la chiave per portare a Napoli Kevin De Bruyne”.