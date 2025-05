Orsi: "Attenzione all'Inter, non mollerà! Ma lo scudetto lo può perdere solo il Napoli"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'un Calcio alla Radio – Terzo Tempo' è intervenuto l’ex portiere e allenatore Nando Orsi: “C’è un Napoli che ha una mentalità di un allenatore che non molla mai. Questa è un’occasione importantissima. Tre punti a tre giornate sono tantissimi, e il Napoli può sbagliare una partita anche pareggiando una. Chi meglio di Conte può gestire questa situazione. Sono convinto che il Napoli ce la potrà fare. Molte partite vinte sono state conquistate con la testa e la voglia di vincere.

L’Inter? Attenzione perché è un’altra squadra che non molla niente. Conosco bene Inzaghi e so che farà di tutto per arrivare all’ultima giornata con lo scudetto aperto. Forse l’allenatore gestirà alcuni giocatori, come Lautaro e Thuram: loro devono arrivare in forma per la finale con il Paris Saint Germain. Il Napoli ha conquistato molti punti con la forza della testa: squadra centrata. L’Inter oltre le qualità mentali ha anche quelle tecniche, ma oggi questo scudetto lo potrà perdere soltanto il Napoli.

De Bruyne? Giocatore straordinario, farebbe fare un grande salto di qualità. È colui che ha la mentalità giusta per entrare nella prossima Champions. È giusto che il Napoli provi a prendere questo tipo di calciatori. Andandolo a trattare il club azzurro sta mandando un messaggio a tutto il calcio italiano.

Meret? Parlare del suo rinnovo oggi non mette in evidenza ciò che lui ha fatto in questi anni. Lui è da quando è a Napoli che sotto pressione. Ha sempre sentito poca fiducia intorno a lui, ma si è sempre guadagnato quello che ha avuto. L’ultima parola spetta a lui: mi chiedo se lui sia pronto per rinnovare. Si è andati un po’ troppo lunghe con un giocatore che meritava una considerazione diversa. È un professionista meraviglioso e i numeri lo dicono chiaramente".