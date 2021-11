Club Napoli Lussemburgo su Sarri: "Bisogna essere coerenti e non mercenari, altrimenti tacere"

Il Presidente del Club Napoli Lussemburgo, Andrea Castaldo, esprime il suo pensiero per l’atteso match Napoli-Lazio: "Momento delicato per il Napoli dopo Milano e Mosca, dove avremmo di certo meritato risultati migliori sia per la reazione espressa a San Siro che per le occasioni avute a Mosca salvate dal portiere russo Selikhov ma purtroppo gli errori difensivi hanno avuto la meglio. Pesa di certo mentalmente il grave infortunio di Osimhen ma mi auguro che la nostra squadra sappia reagire trovando energie fisiche e mentali per difendere e valorizzare quanto seminato fino ad oggi trovandosi in vetta alla classifica, posizione che meritano tifosi e città.

In merito a Sarri, il Club Napoli Lussemburgo si era già espresso nel 2019 a poche ore dalla firma dell’ex. comandante con la società bianconera. Nella vita, anche professionale, bisogna essere coerenti e non mercenari altrimenti meglio stare zitti. L’accoglienza per Sarri al Maradona? Abbiamo occhi e cuore solo per il Napoli; vincere tutto il resto conta poco".