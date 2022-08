Cobolli Gigli: “Scudetto? Il Napoli c’è e gli auguro il meglio, magari sempre dietro alla Juve”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus: "Kvaratskhelia rimpianto Juventus? E' ancora troppo presto... Il Napoli ha rinunciato a giocatori importanti per andare sulla strada dei giovani. Giuntoli ha fatto un ottimo lavoro, coordinato anche da De Laurentiis. Gli azzurri sono in grande spolvero rispetto alle prospettive che si erano create nel corso dell'estate. E poi i nuovi acquisti sono tutti giocatori che possono fare benissimo in questo campionato, sotto la guida di un maestro come Spalletti. Il Napoli per gioco ha dimostrato di essere tra le migliori. Si ripresenta come una corretta aspirante allo Scudetto. L'organico c'è, il presidente ha ridotto i costi e ha dato all'allenatore una squadra cazzutissima. E potrà competere per il titolo. Auguro il meglio al Napoli, magari sempre dietro alla Juventus (ride ndr)... Quale anno per la Juventus? Allegri sta trovando la quadra, al netto degli infortuni. La Juve, al contrario del Napoli, ha puntato su giocatori un po' più anzianotti e un vero ammodernamento della rosa non c'è stato. La Juve deve rimettere in piedi Di Maria e Pogba se vuole puntare in altissimo. Al momento, però, qualche punto interrogativo rimane".