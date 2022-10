Cobolli Gigli tesse le lodi di ADL: “Potrà pure essere antipatico, ma è un vincente”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus.



Le prestazioni del Napoli sono state fantastiche nell'ultimo periodo.. "Spalletti, come me, è stupefatto dalle prove della squadra. De Laurentiis ha costruito una rosa 'cazzutissima', si è 'liberato' degli arcani. È nato un nuovo gruppo ed attualmente sono assenti dei giocatori privilegiati. Luciano ha costruito una grande squadra, è un allenatore fantastico. E si è ridotto anche il tetto ingaggi, si tratta di un'operazione fantastica. Bisogna sottolineare anche l'attuale assenza di Osimhen...Ad oggi il Napoli è destinato a vincere lo scudetto ed a proseguire il suo percorso europeo".

Esiste ancora una dicotomia nella piazza azzurra circa il parere sul presidente... "Aurelio ha sempre avuto un particolare tono, si considera un principe per il suo cognome. Credo che abbia lo stesso atteggiamento anche in famiglia con i figli. Ha un determinato carattere, ma con questo è stato l'artefice dell'ascesa del club dalla C alla A. Potrà pure essere antipatico, ma è un uomo vincente. Quando vedo gli azzurri, dimentico la figura del patron. È una persona assolutamente positiva, oltre che poliedrica".