Coco confida anche in Llorente: "Negli ultimi 20 minuti può essere fondamentale"

Francesco Coco, ex difensore, si è proiettato alla sfida di sabato sera contro il Barcellona nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha le individualità per creare problemi al Barcellona, ci sono calciatori con caratteristiche diverse che possono fare la differenza. Anche Llorente dà una soluzione diversa, negli ultimi 20 minuti può essere importante per creare superiorità numerica in attacco. Lo spagnolo è bravo a fare la boa, a tenere palla e mandare i compagni negli spazi. Può essere fondamentale se c'è la possibilità di poterla vincere".