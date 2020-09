Coco: "Il Napoli fa un bellissimo calcio, sono però perplesso dal centrocampo"

Francesco Coco, ex calciatore, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il campionato è molto interessante. La Juve resta la squadra da battere. Il Milan continua un trend positivo dal dopo lockdown ad oggi. Il Napoli è una squadra che fa un bellissimo calcio. Per questo è interessante. Non c’è più la più forte e poi tutte le altre. Il gap si è ridotto. Il campionato sarà più combattuto. Le grandi hanno cominciato bene. Non ci sono state preparazioni come eravamo abituati a vederle. Le squadre hanno avuto meno tempo per staccare e per questo sono più pronte. Gattuso e i suoi giocatori sono pronti a cominciare le partite per dominarle. Se guardiamo i nomi e come li dispone Gattuso, il Napoli mette timore all’avversario. Osimhen sta facendo molto bene, Insigne e Mertens li conosciamo bene. Mi lascia perplesso la durata del centrocampo”.