Coco: "Il Napoli ha preso la partita in mano col Barça, c'è però un signore..."

Francesco Coco, ex giocatore del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando l'uscita del Napoli dalla Champions League: "Nel primo quarto d'ora il Napoli ha avuto il piglio giusto, ha preso in mano la partita, ha fatto capire al Barcellona che doveva dare il 100%. Poi c'è un signore che si chiama Messi, quando sale in cattedra ovviamente dà quel qualcosa in più, non a caso il Barcellona ha vinto tutto con lui".