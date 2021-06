Coco sull'Italia: "Impressionato dalla compattezza: sembra una squadra di club"

Francesco Coco, ex calciatore, è intervenuto nel corso di 'Arena Maradona' su Radio Crc Targato Italia: “L’Italia ha fatto bene, ma bisogna mantenere alta l’attenzione. La troppa sicurezza non fa mai bene. Quello che mi ha impressionato è la compattezza della squadra: sembra una squadra di club più che una Nazionale. Le altre nazioni storicamente ci hanno sempre snobbato e siamo riusciti a vincere tanto: non abbiamo niente da invidiare a nessuno.



Spalletti al Napoli? Con tutti questi cambi in panchina vedremo una grande Serie A”.