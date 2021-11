Codacons su Dazn: "Ministro non deve incontrare solo una parte, ma anche gli utenti"

“C’è un’indagine dell’autorità delle telecomunicazioni perché evidentemente la piattaforma non è sufficiente. Basterebbe che Dazn facesse accordi con altre piattaforme e il problema sarebbe risolto”. Così Carlo Rienzi, presidente del CODACONS questa mattina a Barba&Capelli, trasmissione in onda su Radio CRC.

Rienzi ha poi commentato l’incontro tra DAZN e Giorgetti: “Non può succedere niente. Il ministro deve capire che deve incontrare non solo una parte, ma anche l'altra importante parte, gli utenti. Altrimenti parla lui e l’interessato gli dirà la sua versione. Secondo me non si fanno così le convocazioni e a rimetterci sarà l’utente”.