Colantuono elogia Mazzocchi: "Sono di parte, ma credo abbia tutto per tornare in Nazionale"

Stefano Colantuono, direttore tecnico della Salernitana, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mazzocchi? Parlare di Pasquale per me vuol dire essere di parte, gli voglio veramente bene. Quando arrivai alla Salernitana Walter Sabatini mi propose Mazzocchi e gli risposi ‘Magari!”. Anche quando ha una giornata meno brillante prende sempre la sufficienza perchè è generoso, ha un cuore enorme.

Ha avuto il piacere e la fortuna di indossare la maglia della sua città, poi ha il miglior allenatore in circolazione. Meglio di così non poteva capitargli. L’infortunio che ebbe Mazzocchi? L’infortunio ha rallentato la sua corsa, ma credo abbia tutte le possibilità per riaffacciarsi alla nazionale. Spalletti guarda tutto, ma ci vogliono le prestazioni e se ne farà di importanti può tornare utile anche alla nazionale. Mazzocchi a sinistra? Ci può giocare, poi dipende dai compiti che gli chiede Conte”.