Colantuono: "Napoli non può permettersi cali di tensione, ma Gattuso non lo permetterà"

Stefano Colantuono, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli fin qui è andato forte, ci può stare staccare la spina adesso. Il Bologna inoltre ha fatto bene. Gattuso in vista della partita col Barcellona dovrà tenere alta l'attenzione, il Napoli non può permettersi cali di tensione. Il discorso Bologna può essere derubricato come un attimo di rifiatamento, Rino terrà alta l'attenzione per il Barcellona".