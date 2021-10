Collovati avvisa: "Non sottovalutate il Torino, con Juric che aggressività!"

Nel corso di Canale 8, l'ex calciatore Fulvio Collovati ha parlato del Napoli e della giornata di campionato: "Il Napoli non mi sembra condizionato più di tanto dalle nazionali per ora, le altre invece hanno tanti sudamericani che rientreranno tardi o non giocheranno, poi ci sono stati infortuni, il Milan ne ha almeno 4-5 importanti fuori. Il Napoli può schiacciare l'acceleratore, può approfittare delle difficoltà delle altre. Non deve sedersi, col Torino non sarà facile, le squadre di Juric giocano un calcio aggressivo ma deve vincere a tutti i costi e sfruttare Osimhen ed Insigne ai massimi".