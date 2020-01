Collovati: "Con Gattuso serviva pazienza, vittoria contro la Juve una carica di adrenalina"

Fulvio Collovati, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento del Napoli di Gattuso: "Ho conosciuto il percorso di Gattuso al Milan, avendolo seguito per dieci partite, è stato un percorso eccezionale arrivando un punto dalla Champions League con giocatori che non erano il top. Quando è arrivato a Napoli sono stato uno dei primi a dire che bisogna avere pazienza, i risultati potevano anche non venire però faceva di tutto per non destabilizzare l'ambiente. Battere la Juve a Napoli è una carica di adrenalina, anche la Lazio. Non bisogna pensare alle quattro partite perse, ci voleva una scossa e credo che sia la partita di ieri contro la Juve".