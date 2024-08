Collovati consiglia: "Cagliari, con Gaetano e Cheddira ti salvi con tranquillità"

Intervistato da Tuttocagliari.net, l'ex giocatore ed opinionista Fulvio Collovati ha parlato anche del possibile approdo a Cagliari di Gianluca Gaetano:

"Nicola con Zortea e con Luperto, quest’ultimo allenato da lui a Empoli, è andato su delle certezze. Ma in attacco, nonostante Pavoletti e Lapadula abbiano sempre dimostrato la loro affidabilità, direi che ci vuole un rinforzo di sostanza. Cheddira, per quello che ha fatto nel recente passato, rappresenterebbe una garanzia. E se poi dal Napoli dovesse arrivare anche Gaetano si prefigurerebbe per il Cagliari un campionato veramente tranquillo, senza le atroci sofferenze che hanno contraddistinto le ultime stagioni in serie A. Del resto quella sarda è una piazza che merita serenità e stabilità. E risultati gratificanti nel lungo periodo".