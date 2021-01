Collovati difende Gattuso: "Se Conte avesse fuori da mesi attaccanti e centrali titolari..."

Nel corso del Bello del calcio su Canale 21, l'ex giocatore Fulvio Collovati ha difeso Gattuso dalle critiche in studio: "A Napoli c'è pessimismo a differenza di fuori Napoli. Non è stata una grande gara, ma la classifica è ancora buona, c'è una gara da recuperare contro una Juve non ancora straripante. Da due mesi gioca senza Mertens ed Osimhen, i due centravanti, Fabian è un fantasma, la coppia centrale non c'era. Se Conte avesse avuto questi problemi, chissà cosa direbbe, mentre Gattuso la prende con filosofia".