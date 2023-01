Collovati: "Inter più pronta, ma 10 punti di vantaggio può mangiarseli solo il Napoli”

“L’obiettivo del Napoli è scudetto, lo può perdere solo il Napoli – ha ribadito l’ex difensore – e poi c’è la Champions di mezzo".

“Indipendentemente dalle scelte di Spalletti, che ha cambiato dieci giocatori, c’è stato un approccio sbagliato alla partita, un po’ molle e con le disattenzioni soprattutto nei due gol subiti con la difesa ferma. È stata una sconfitta inaspettata, soprattutto per i tifosi che si erano abituati bene, con una Cremonese ultima e in crisi. Non voglio giustificare il Napoli, ma da giocatore dico che tutti gli obiettivi sono importanti”. L’ex campione del Mondo a Spagna ’82, Fulvio Collovati, ha analizzato così l’eliminazione degli azzurri dagli ottavi di finale di coppa Italia ieri sera al Maradona dopo i calci di rigore nel suo intervento di oggi pomeriggio nella puntata di 'Club Napoli All News', andata in onda su Teleclub Italia.