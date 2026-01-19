Collovati: "Lotta-Scudetto stranissima, ma c'è una grande favorita"
"La corsa Scudetto è molto strana": così l'ex difensore del Milan, dell'Inter e della Nazionale, Fulvio Collovati, ha commentato dalle frequenze di Rai 2 la situazione in vetta alla classifica di Serie A. Dopo 21 giornate, l'Inter è in vetta alla graduatoria con 49 punti, con il Milan che insegue a tre lunghezze di distanza, il Napoli a -6 e la Roma -7. Più distaccata la Juventus, che dopo il ko di Cagliari rimane a -10 dal primo posto.
Collovati ha analizzato in particolare il percorso fatto dai nerazzurri che "non hanno mai vinto uno scontro diretto, ma sono prima in classifica con sei punti sul Napoli", ha fatto notare. Parlando ancora della squadra di Cristian Chivu, ha aggiunto in merito alla vittoria ottenuta contro l'Udinese in Friuli: "L’Inter è una squadra organizzatissima: ha affrontato una squadra fisica, ma l’ha messa in difficoltà sul piano del gioco giocando a calcio".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro