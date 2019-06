Collovati: "Lozano non è un grande attaccante, punterei due nomi più affascinanti"

Fulvio Collovati, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione 'Si gonfia la rete', toccando anche il tema del mercato in casa Napoli: "L'Inter ha grandi prospettive, il Milan invece ha qualche problema in più. A Milano sono un pò scottati da Lippi che arrivò come un santone, ma non credo che con Conte si verificherà la stessa situazione. La Milano sponda nerazzurra sta ritornando, ma il Napoli, se farà un buon mercato e non venderà i pezzi grossi, lotterà per lo scudetto.

Lozano non è un grande attaccante, ma è un talento di prospettiva.Il Napoli deve prendere un profilo che faccia la differenza in attacco e Diego Costa e Icardi sono nomi affascinanti, mentre non credo che l'Atalanta lasci partire Zapata".