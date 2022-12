Collovati: “Maradona è sempre stato vicino ai poveri, Napoli lo ama anche per questo”

"Di Maradona non ci si dimentica, proprio perché era vicino alla gente”.

L’ex calciatore Fulvio Collovati è intervenuto ai microfoni de ‘Il circolo dei Mondiali’ su Rai Play: “Maradona aveva trovato l'ancora di salvezza nella sua Napoli. E' sempre stato vicino ai poveri, perché veniva dalla povertà e sapeva quanto soffre la povera gente. Napoli lo ama anche per questo e non solo per quello che ha fatto sul campo. Di Maradona non ci si dimentica, proprio perché era vicino alla gente”.