Collovati non ci sta: "L'Europeo dell'80 ci fu rubacchiato"

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Fulvio Collovati, ex calciatore della nazionale: "Sono ottimista come tutti su questa Italia, Poi arriveranno anche i momenti difficili. Basta pensare a quanto è successo ieri al Portogallo che era 0 a 0 con l'Ungheria fino a pochi minuti. Arriverà qualche partita più complicata, arriverà qualche episodio più sfortunato: è la legge del calcio. La nostra generazione non ha avuto grande fortuna con gli Europei, l'unico mio europeo è stato quello del 1980 e sbagli anche un calcio di rigore a Napoli. Nel 1984 non ci qualificano, dopo la vittoria dell' 82 eravamo troppo appagati. L'Europeo del '80 però ce l'hanno un po' rubacchiato con un rigore che oggi sarebbe stato assegnato dal Var. Ci fecero pagare situazioni extra campo. Era la squadra emanazione del '78. Questa sera vedo una partita più dura che con la Turchia, Ma sono certo che la nazionale batterà la Svizzera e potrà fare un ampio turnover contro il Galles"