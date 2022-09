Collovati sorpreso da Kim: "Alto un metro e 95 e così veloce: non è normale"

Nel corso di 'Giochiamo d'Anticipo' su Televomero, è intervenuto l'ex difensore Fulvio Collovati.

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Giochiamo d'Anticipo' su Televomero, è intervenuto l'ex difensore Fulvio Collovati: "Tutti parlano giustamente di Kvaratskhelia, ma che calciatore è Kim? Non mi aspettavo fosse così forte. Uno alto 1 metro e 95, non può essere anche così veloce: non è normale. E' stato un acquisto indovinatissimo del Napoli".