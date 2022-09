Collovati su Juve-Salernitana: "Ci ridono tutti dietro. Chi non ha visto deve dimettersi"

Ospite di Rai 2 all’interno della trasmissione ‘Calcio Totale’ Fulvio Collovati ha commentato i fatti arbitrali di Juventus-Salernitana

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Ospite di Rai 2 all’interno della trasmissione ‘Calcio Totale’ Fulvio Collovati ha commentato i fatti arbitrali di Juventus-Salernitana di domenica sera: “Quello che è successo lo hanno visto tutti, ci ridono dietro in tutto il mondo. L’unico che non lo ha visto è il VAR. Sbagliare capita a tutti, ma il comunicato dell’AIA è una cosa che non condivido. Bastava ammettere l’errore. Chi non ha visto tutto quello che è successo deve dimettersi".