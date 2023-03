Collovati sulla Champions: "Milan disarmante e Leao irriconoscibile"

In collegamento con Radio Rai, Fulvio Collovati ha fatto una riflessione sugli equilibri in vetta alla classifica

© foto di Federico De Luca

In collegamento con Radio Rai, Fulvio Collovati ha fatto una riflessione sugli equilibri in vetta alla classifica, soffermandosi in particolare sulla débacle di ieri del Milan: "Il Napoli ha messo in depressione tutte le altre. La prestazione di ieri del Milan è disarmante, impalpabile: un punto in tre partite, sei reti subite in tre gare, non riesce più a esprimere la qualità di un tempo... È vero che mancavano Giroud e Theo Hernandez, ma Leao è irriconoscibile".