Collovati sulla Nazionale di Spalletti: "Mi sembra di rivedere il Napoli di due anni fa"

Presente negli studio della 'Domenica Sportiva', il campione del mondo '82 Fulvio Collovati ha commentato la possibilità che sta valutando Spalletti di schierare Fagioli al posto di Ricci: "Ti stupirebbe? Non mi stupirebbe affatto, questa Nazionale sta trovando una sua identità e mi sembra di rivedere il Napoli di due anni fa. Se metti Fagioli o Ricci non cambia il modo di giocare, è un'Italia aggressiva che gioca molto con gli esterni. C'è qualche criticità sulle palle inattive e l'abbiamo vista anche col Belgio, ma è una squadra che offre un ottimo spettacolo indipendentemente dagli uomini. Per cui, dovessero giocare Fagioli e Bellanova al posto di Ricci e Cambiaso per me non cambierebbe nulla".

Sulla possibilità di vedere Fagioli in campo, stasera Spalletti: "Fagioli merita spazio, sa giocare a calcio e si sta impegnando molto, però la formazione stavolta ve la darò domani. Può giocare con Ricci? Sì possono giocare assieme, gli ho dato il ruolo davanti alla difesa perché il centrocampista cura di solito quel pezzettino lì, se fa corsa difensiva e ha un po' di impatto e corsa secondo me poi si va ad acchiappare più cose da quel ruolo. Poi si deve saper giocare a calcio e saper cambiare la direzione del gioco, serve facilità nel sapersi scrollare dalla marcatura. C'è bisogno di farlo diventare un trampolino quel settore di campo lì, la palla deve rimbalzare da una parte all'altra passando da quel settore lì".