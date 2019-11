Colomba: "A Napoli serve un passo indietro da tutti, al pubblico basta la buona volontà..."

Franco Colomba, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Credo sia giusto fare, da parte di tutti, una sorta di esame di coscienza ma in positivo, non punitivo. Tutti possono portare quel qualcosa in più di buon senso che può aiutare a risolvere questa situazione. Il pubblico, se vede la buona volontà, si accoda e dimentica tutto in fretta. Il Napoli è ancora in corsa per tutto, è chiaro che lo Scudetto diventa complicatissimo, ma i posti per la Champions sono quattro".