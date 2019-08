Colomba: "Chi prende Icardi fa un affare ma deve frenare le incursioni familiari"

L'allenatore Franco Colomba ha parlato a Radio Sportiva: "Lukaku è un "animale" d'attacco, spazia molto e ha rapidità d'esecuzione, anche se non so come potrebbe inserirsi nel gioco di Sarri. Il tecnico nella sua esperienza al Chelsea è diventato meno integralista tatticamente, ha capito che il talento non va ingabbiato negli schemi ed è anche riuscito a vincere. Dybala? È un talento e stare in panchina alla Juventus non gli serve a niente, meglio che vada altrove a giocare. Icardi può far comodo a tutti, chi lo prende fa un affare, a patto che mettano un freno alle incursioni familiari".