Colomba elogia Llorente: "Ha grande intelligenza calcistica, fa giocare bene tutta la squadra"

A Radio Kiss Napoli è intervenuto Franco Colomba, ex allenatore azzurro che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Il Napoli ha dei giocatori che giocano insieme da parecchio tempo. La dirigenza azzurra ha comparato un giocatore come Llorente che ha grande intelligenza calcistica che fa giocare bene tutta la squadra. Quando è entrato la prima partita ha cambiato volto alla gara e ora si è messo a fare pure gol sfruttando i movimenti dei piccoletti del Napoli. Lo spagnolo farà giocare bene anche Milik.



Milik- Llorente? E' una grossa fortuna averli in squadra. Il Napoli non è una squadra fisica e quindi avere due elementi così può dare un'alternativa importante ad Ancelotti. Llorente fa finire il gioco in maniera logica e Ancelotti sa cosa vuol dire avere un giocatore che agevola tutto il gioco della squadra.



Napoli Cagliari? E' una partita contro una squadra ostica che pressa e raddoppia. Ha dei giocatori interessanti. Il Napoli non deve sottovalutare l'impegno, in passatto i passi falsi hanno compromesso il cammino del Napoli che in questo momento viaggia spedito".