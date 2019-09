Colomba: "Manolas e Koulibaly vanno guidati. Samp? Il Napoli non può perdere altro terreno"

Nel corso di "Ultim'ora" in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Franco Colomba, ex tecnico azzurro che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sistema tattico? I calciatori si muovono sia in fase offensiva che in fase difensiva, l'importante è la copertura degli spazi che deve avvenire in maniera completa e Credo Che Ancelotti sia un maestro in questo.



Sette gol subiti? Sono figli di un'intesa tra i centrali che non è perfetta. Manolas e Koulibaly non sono due guidatori della difesa ma due che vanno guidati e quindi può darsi che l'affiatamento di questa coppia necessiti di un po di tempo per trovare i giusti equilibri, poi c'è un terzino nuovo che è Di Lorenzo. Ci sono tante piccole indecisioni che nelle categorie inferiori non ti porta a subire ma invece quando affronti giocatori forti, paghi.



Napoli Sampdoria? La Sampdoria ha cambiato alcuni giocatori, ha cambiato allenatore e hanno problemi societari quindi è una squadra che è partita ad handicap affrontando un momento di difficoltà. E' chiaro che la partita la farà il Napoli, la squadra blucerchiata agirà di rimessa. E' logico che il Napoli se non vuole perdere più terreno deve portare a casa i tre punti".