Colomba: "Problemi realizzativi? Davanti non sono più così giovani e le partite sono tante"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli l'ex tecnico del Napoli, Franco Colomba, ha parlato dei problemi realizzativi del Napoli: "Tanti 0-0? Non si può rendere al meglio in tutte le partite. Il Napoli ha tanti giocatori che si basano sulla velocità e quando si sovrappongono gli impegni ci sta che arrivi un momento dopo e l'avversario ti blocca o ti limita. Alcuni di questi non sono poi così giovani, da Mertens a Callejon, ma anche Llorente, e devono rifiatare e soprattutto in Champions tutte le squadre vanno a mille e ti creano problemi".