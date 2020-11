Colomba su Gattuso: "Ha dato qualcosa in più che mancava con le precedenti gestioni"

Nel corso di 'Radio Goal', è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli l'allenatore Franco Colomba: "Tra il Napoli potrebbero esserci assenze importanti. Bakayoko ha fisicità che non ha nessuno e Osimhen ha la profondità che manca agli altri attaccanti di Gattuso. Sicuramente se mancheranno questi giocatori si potrebbe optare anche per un 4-3-3, Gattuso ha due possibilità, sono due moduli entrati nelle corde dei suoi calciatori. Rimanendo col 4-2-3-1 credo che Zielinski possa giocare dietro la punta, Demme potrebbe sostituire Bakayoko.

Milan? Gioca al calcio e Ibra è un terminale fisico e di personalità, difficilmente sbaglia in area di rigore. È un grande professionista alla Ronaldo, Ibra ha dalla sua una personalità talmente spiccata che affianco a lui migliorano tutti.

Rinnovo Gattuso? A Napoli credo che ci fosse bisogno di un elemento come Rino, ha talmente una spontaneità e una voglia di trasmettere la sua voglia, che una volta che ce l’hai devi fare in modo di trattenerlo, lo sa bene la dirigenza azzurra. Non pensiamo a Gattuso solo come uno che ringhia, ha dato ai calciatori qualcosa in più che mancava con le precedenti gestioni. Anche sotto l’aspetto tattico ha regalato qualcosa, la squadra oltre a rimanere aggressiva riesce anche ad essere più ragionevole rispetto a prima”.