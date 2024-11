Colomba: "Visto che fisico Lukaku? È normale fatichi più di altri a entrare in forma"

"Lukaku? Visto il fisico che ha, fatica più di altri a trovare una condizione ottimale, Meret ha fatto buone partite, il gol subito a Milano brucia, perché da fuori area, ma quando la palla cambia direzione così repentinamente non è mai facile". Ha parlato così l'ex allenatore anhe del Napoli Franco Colomba ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: "Per il Napoli sono finti problemi, Lukaku forse è un po' da solo, gli esterni sono più defilati, il meglio in azzurro l'ha dato con Raspadori accanto, Conte non è uno sprovveduto ma avendo Politano e Kvara diventa difficile far giocare gli altri.

Ranieri è romano e romanista, la Roma darà qualcosa in più certamente, Claudio è un tecnico molto pratico, che non lascia spazio alle invenzioni, il Napoli troverà una Roma equilibrata, compatta, proverà ad avere più qualità e rapidità di pensiero lì davanti ma gli azzurri sono ovviamente favoriti. Il Napoli è meritatamente primo, la gara di Verona ha aperto gli occhi a tutti, d'altronde era troppo brutto quello che si era visto lo scorso anno. Il Napoli è una buona squadra, forte, quadrata. I giochi non sono ancora fatti, certo, ma se la giocherà fino alla fine".