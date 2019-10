Colonnese: "Conosco il Salisburgo, sarà tosta! In Italia c'è il vizio di non rispettare gli altri"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex difensore Ciccio Colonnese: "Il Salisburgo è una squadra forte, tosta, complicata. Il Napoli deve entrare in campo nel modo giusto, da squadra forte, altrimenti rischia tanto perché affronta una squadra fisica, veloce, allenata bene e in uno stadio terribile. Conosco bene il Salisburgo, serve un gara seria, ma il Napoli lo saprà. Serve sempre rispetto in Europa, in Italia abbiamo la presunzione che vai lì e vinci facile. Sento gente dire vabbè vai lì e vinci 4-0, ma non è così".